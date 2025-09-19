 الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة ماشية في الفيوم دون إصابات بشرية - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:23 م القاهرة
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمزرعة ماشية في الفيوم دون إصابات بشرية

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:05 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:05 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة ماشية، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران بمزرعة ماشية في قرية حرفوش التابعة لمركز الفيوم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة، مما أسفر عن خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

