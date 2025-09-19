طارق فهمي: نتنياهو يسابق الزمن لاحتلال غزة وإعلان إدارة أمريكية إسرائيلية لحكم القطاع في ذكرى 7 أكتوبر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن احتلال مدينة غزة بالكامل قد يحدث في غضون شهر، وفقا للتقديرات، مشيرا إلى رغبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان «تحقيق وعده باحتلال غزة» للمستوطنين الإسرائيليين قبل حلول الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، حتى لو كان الثمن خسائر فادحة في الأرواح، سواء من الجنود أو الرهائن الذين سيصبحون في «مرمى النيران».

وأوضح خلال مقابلة ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر «صدى البلد» أن الانتقال إلى مرحلة ما بعد احتلال غزة يضع على الطاولة سيناريوهين رئيسيين، الأول، يتضمن اقتحام المخيمات، مشيرا إلى أن العملية من المتوقع أن تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ تُقدر بما يتراوح بين 100 إلى 150 قتيلا، مع تحذيرات رئيس الأركان يائير زامير؛ بأن الرقم قد يتضاعف.

وأضاف أن السيناريو الثاني، يتعلق بمصير الرهائن الإسرائيليين، لافتا إلى إصدار «تعليمات» لدى قادة حركة حماس في الداخل بالتعامل المباشر في حال اقتحام المخيمات؛ بما يعني أن «المحتجزين في كل الأحوال سيكونون قتلى».

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية «لن تذهب في نزهة» إذا دخلت المخيمات، مضيفا في الوقت ذاته أن مقتل المحتجزين في خضم تحقيق هدف احتلال القطاع بالكامل؛ «لن يؤثر على شعبية نتنياهو».

وتطرق إلى أهداف زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، الخميس، مؤكدا أنه لم يأت لمناقشة العلاقات الثنائية؛ ولكن لمعرفة «الترتيبات الأمنية اللاحقة وخطط اليوم التالي لإدارة القطاع».

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الأسمى لنتنياهو يتمثل في إنهاء العملية العسكرية بسرعة، وتجنب أي سيناريوهات من شأنها إطالة أمد الحرب لثلاثة أو أربعة أشهر؛ لكي يتمكن من الخروج في ذكرى 7 أكتوبر ويعلن «إنجازه احتلال القطاع وربما يعلن تشكيل الإدارة الأمريكية الإسرائيلية لحكم قطاع غزة».