إسبانيا تشكل فرق عمل خاصة للتحقيق في جرائم حرب الإبادة بغزة

أعلن المدعي العام الإسباني ألفارو جارسيا أورتيز، في مرسوم، تشكيل فرقة عمل خاصة للتركيز على التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، مع التركيز على الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وكتب في المرسوم: «الأحداث المذكورة بالغة الخطورة،وتنتهك القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم بموجب المادة 607 من قانون العقوبات الإسباني (الجرائم ضد الإنسانية)»، بحسب وكالة معا.

وتتمثل المرحلة الأولى في فتح تحقيق تمهيدي، على أن تُحال نتائجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت إسبانيا رسميًا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل العام الماضي لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي القرار، كتب المدعي العام الإسباني أن إسبانيا ملزمة بالتعاون مع هذه الإجراءات وفقًا للقانون والاتفاقية.

وأوضح المدعي العام أن القانون الإسباني يخول الادعاء بالتحقيق في مثل هذه الجرائم حتى لو ارتُكبت خارج نطاق اختصاصها القضائي.