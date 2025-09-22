 نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم سمر.. قبل آخر صورة على المسرح الصغير - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 4:30 م القاهرة
نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم سمر.. قبل آخر صورة على المسرح الصغير

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 4:14 م

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ضمن سلسلة نادي السينما التي تأتي في إطار فعاليات نشاطها الثقافي والفكري، تحت إشراف رشا الفقي، حيث يعرض فيلم "سمر.. قبل آخر صورة"، من إخراج آيه الله يوسف، ويعقبه لقاء معها وذلك في السابعة مساء الأربعاء 24 سبتمبر على المسرح الصغير.

يأتي العرض استمرارًا لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على مختلف ألوان الإبداع، حيث تدور الأحداث حول شخصية "سمر" التي تسعى أن تتعامل مع حياتها من منظور مختلف بعد تعرضها لهجوم انتقامي بمادة كيميائية حارقة على يد حبيبها السابق، والذي رفضت الزواج منه وتتابع "سمر" رحلة الشفاء نفسيًا وجسديًا عن طريق مساعدتها لناجية ثانية في إعادة بناء حياتها.


