تراجع الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع الجديد

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الاثنين بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأمريكي يوم الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 0.2%. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 169 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1%.

ويعد هذا الانخفاض طفيفا مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي. ولا تزال مؤشرات الأسهم الثلاثة قريبة من مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة.

ومن أبرز الأحداث في هذا السياق إعلان بعض الشركات عن عمليات استحواذ، حيث أعلنت شركة فايزر العملاقة للأدوية اعتزامها الاستحواذ على شركة "ميتسيرا" ومنتجاتها من الأدوية المحتملة لعلاج السمنة، في صفقة بلغت قيمتها الأولية 4.9 مليار دولار.