تضع المطربة نادية مصطفى اللمسات النهائية لأغنيتها الوطنية "علشانك إنتِ" التي تقوم بتسجيلها باستديو أحمد زويل بماسبيرو.

ومن المنتظر بث الأغنية عبر شبكة الإذاعات المصرية بالهيئة الوطنية للإعلام مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

الأغنية من كلمات أحمد دمنهوري، إخراج أميرة الدسوقي، وهي عبارة عن ملحمة وطنية تقدم رسالة وفاء لمصر في قالب موسيقي عاطفي، وتمثل لون جديد من الغناء الوطني يعتمد على الموسيقى الهادئة من مقام 'النهاوند' لتعلو دقات القلوب بحب البلاد على قرع الطبول.

ويقول محمد عبدالسميع أبو النصر المؤلف الإذاعي، إن الملحن تعمد تغيير قالب الأغاني الوطنية وتقديم عمل وطني رومانسي لإظهار العاطفة في حب مصر، وكأنها رسالة أن كل ما يقدم من دماء وتضحية وتحمل هو فقط من أجل مصر، مؤكدا أن صوت الكورال بالأغنية يعبر عن صوت المصريين الملتفين حول بلادهم ورئيسهم".

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وفر كل سبل الدعم الفني والمعنوي وكل الإمكانات لخروج الأغنية الوطنية للفنانة نادية مصطفى بالشكل اللائق والمشرف.