مفوض هيئة شئون العشائر في غزة: الاعترافات الدولية بفلسطين تتطلب خطوات عملية ضد الاحتلال‎

أكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة، أن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين جاءت ثمرةً للتضحيات العظيمة التي قدّمها شعبنا الفلسطيني، وخاصةً في قطاع غزة الذي يواجه أشرس أشكال العدوان والحصار.

وأوضح المصري أن هذه الاعترافات لا بد أن تُترجم إلى خطوات عملية وجادة، تتجاوز حدود البيانات الرمزية، عبر فرض عقوبات شاملة على الكيان الصهيوني المجرم، وملاحقة قادته المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية.

وطالب المصري قادة الفصائل الفلسطينية بالارتقاء إلى مستوى الأحداث وإلى حجم تضحيات شعبنا، والإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الحزبية والشخصية، مؤكداً أن الوطن حين يكون سالماً يتسع للجميع.

كما دعا إلى وقف حرب الإبادة الجماعية ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة فوراً، مشدداً على أن المجتمع الدولي بات أمام مسؤولية تاريخية تفرض عليه التحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة.

وختم المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر بالقول: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكّل محطة مفصلية في مسيرة نضالنا الوطني، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يُترجم إلى إجراءات فعلية تضع حدّاً لمعاناة شعبنا وتمنحه حياة كريمة فوق أرضه".