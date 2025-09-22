قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة باتجاه مستوطنة ناحل عوز.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرت محاولة اعتراض، ويتم فحص نتائجها، مشيرًا إلى تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المفتوحة وفقًا للسياسة المتبعة.

وجاء الهجوم الصاروخي من مدينة غزة رغم عملية الاجتياح البري من قِبل جيش الاحتلال للمدينة وتوسيع حجم العدوان عليها ضمن يقول ما يقول الجيش إنها مرحلة القضاء التام على حركة حماس.

وكثيرًا ما زعم جيش الاحتلال تدمير القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، غير أن استمرار مثل هذه العمليات من إطلاق الصواريخ يثير شكوكًا داخل إسرائيل حول صحة أو دقة ما يعلنه الجيش.