إعلام غزة الحكومي: الاحتلال يكرس سياسة التجويع بإغلاق معبر زيكيم ومنع دخول المساعدات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع بإغلاق معبر زيكيم ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الاثنين، أنه في إطار سياسة هندسة التجويع الممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر زيكيم منذ عشرة أيام متواصلة، مانعًا إدخال أي شاحنات منه.

وأضاف أن الاحتلال عمد إلى تقليص المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم اللذين أغلقهما لعدة أيام خلال الفترة الماضية أيضًا.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًّا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب والإبادة المستمرة.

وحمل المكتب، الاحتلال وحلفاءه المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مطالبًا بالتحرك الجاد والفوري لفتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة.

كما طالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المروعة بحق المدنيين العزل.