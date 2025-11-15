سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدفت "عصابات متمردة"، السبت، مرافق خدمية في منطقة المزرعة بريف السويداء جنوبي سوريا.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية" الرسمية على حسابها بمنصة شبكة "إكس" الأمريكية، نقلا عن مصدر أمني سوري.

وأشار المصدر الأمني (لم تسمه الوكالة) إلى أن "عصابات متمردة في السويداء استهدفت مرافق خدمية بمنطقة المزرعة بريف المحافظة".

ولم يتحدث المصدر عن تفاصيل أكثر بشأن نتائج الاستهداف ولا هوية العصابات.

والخميس، استهدفت مجموعات خارجة عن القانون بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة بلدات ولغا، وتل الأقرع، وتل حديد، والمزرعة، بريف السويداء.

ومنذ 19 يوليو الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.