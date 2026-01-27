العثور على جمجمة أحد السكان الأصليين من أستراليا في جامعة كولونيا الألمانية

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن جمجمة لأحد السكان الأصليين من أستراليا كانت مفقودة في جامعة كولونيا الألمانية العام الماضي تم العثور عليها مجددا.

وعثر أحد موظفي الجامعة على حقيبة بها الجمجمة في قبو أحد مباني الجامعة صباح أمس الاثنين.

وكان المقرر أن تتم إعادة الجمجمة إلى جانب جمجمتين أخريين إلى ممثلي مجتمعات السكان الأصليين بأستراليا في مراسم في ديسمبرل، لكن أعضاء هيئة التدريس ارتبكوا بسبب عدم القدرة على تحديد موقع الجمجمة.

وتم الإبلاغ عن الواقعة باعتبارها سرقة بينما تم حفظ الجمجمة في خزانة في غرفة مغلقة، وتسليم الجمجمتين الأخريين كما كان مخططا.

وتجري الجامعة، مشروعا منذ 2021 لإجراء بحث عن منشأ الرفات البشري المحفوظ ضمن مجموعة مركز علم التشريح.