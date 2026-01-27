الرئيس الجزائري يستقبل كبير مستشاري ترامب

استقبل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بعاصمة البلاد المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي مسعد بولس، حيث جرت بينهما محادثات تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفاد به بيان الرئاسة الجزائرية.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد استقبل بمقر وزارة الخارجية بولس المستشار الرفيع للرئيس ترامب، المكلف بأفريقيا والشئون العربية والشرق الأوسط، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الحزائرية، بأن الوزير عقد لقاءً على انفراد مع المسئول الأمريكي، أعقبه اجتماع موسّع ضمّ أعضاء الوفدين الجزائري والأمريكي.

وأوضح البيان، أن اللقاء شكّل فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية–الأمريكية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

وفي هذا الإطار، نوّه الطرفان بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة.

وجدّدا التأكيد على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تطبع الشراكة الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الأفريقية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، ومنطقتي الساحل والصحراء، إضافة إلى قضية الصحراء الغربية.