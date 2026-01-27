الرئيس السوري يزور روسيا الأربعاء ويلتقي بوتين

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى روسيا يوم غد الأربعاء، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالعاصمة موسكو.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى روسيا يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو".

وأضافت أن الرئيس الشرع "سيلتقي الرئيس الروسي لإجراء محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس بوتين سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة موسكو الأربعاء.

وأوضح أن الرئيسين سيتشاوران بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية.

وفي أكتوبر 2025، التقى بوتين مع الشرع بموسكو، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر 2024.

وذكرت "سانا" أن الشرع بحث خلال لقائه بوتين في 15 أكتوبر الماضي، في الكرملين "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، كما عُقدت في حينه جلسة موسّعة جمعت رئيسي البلدين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وروسيا في مختلف القطاعات.