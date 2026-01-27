السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة

جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن "مجلس الوزراء تابع التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية"، مجددًا "التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير؛ بما يُمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها".

وأصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الأربعاء الماضي، بيانا مشتركا يرحبون فيه بالدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

في حين تحدث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن قبول نحو 20 من قادة العالم دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، بينما أعربت دول أوروبية عن رفضها.