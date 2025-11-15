الرئيس الأذربيجاني: ندعم إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• علييف بعث رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان دولة فلسطين

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، متعهدا بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، السبت، بعث علييف رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان دولة فلسطين.

وقدم علييف التهاني لعباس والشعب الفلسطيني، باسمه وباسم شعب أذربيجان.

وشدّد علييف على أن علاقات الصداقة والأخوّة تجمع بين الشعبين الأذربيجاني والفلسطيني.

وأوضح أن أذربيجان تدعم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "ستواصل أذربيجان تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لفلسطين، وأنا على ثقة بأن علاقات الصداقة المتجذرة والتعاون بين أذربيجان وفلسطين ستستمر في التطور بنجاح في المستقبل".

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استقلال فلسطين، وذلك في كلمة أمام المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، الذي انعقد آنذاك في العاصمة الجزائرية.

وفي 15 نوفمبر من كل عام، ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج فعاليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وهذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال، التي صدرت في أكتوبر 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة "عموم فلسطين" برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.