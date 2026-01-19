وزير الرياضة يشهد انطلاق بطولة الغردقة الدولية الأولى للجودو

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، انطلاق بطولة الغردقة الدولية الأولى للجودو، بحضور محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، خلال الفترة من 18 حتى 25 يناير بمدينة الغردقة، بمشاركة 369 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة استضافة البطولات العالمية.

وتشارك في البطولة منتخبات ولاعبون من مصر، أذربيجان، تركيا، ليبيا، الإمارات، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، كازاخستان، اليونان، جورجيا، صربيا، سلوفينيا، روسيا، قيرغيزستان، وألمانيا، في تجمع دولي يضم نخبة من أبطال الجودو على مستوى العالم.

وأكد أشرف صبحي أن استضافة مثل هذه البطولات الدولية تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الرياضة ودعم الاتحادات الرياضية، وتوفير فرص الاحتكاك الدولي للاعبين المصريين، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في البطولات القارية والعالمية والدورات الأولمبية، مشيرًا إلى أن مدينة الغردقة أصبحت نموذجًا ناجحًا للجمع بين الرياضة والسياحة.

من جانبه، رحّب عمرو حنفي بالوفود المشاركة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الرياضية، وتعمل على تهيئة المناخ المناسب لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية، بما يعزز مكانتها كوجهة سياحية ورياضية عالمية.

وفي تصريح له، أكد محمد مطيع أن بطولة الغردقة الدولية الأولى تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الجودو في مصر، لما توفره من احتكاك مباشر مع مدارس فنية عالمية متنوعة، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من أبطال العالم وأوروبا تعكس الثقة الدولية في التنظيم المصري، وتسهم في رفع المستوى الفني للاعبين المصريين وإعدادهم للمنافسة على البطولات الكبرى.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الوزارة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية، وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي أمام اللاعبين، بما يسهم في رفع مستواهم الفني وإعدادهم للمنافسة على المستويات القارية والدولية.

وتُنظم البطولة الشركة المتحدة للرياضة وأكاديمية مصر للجودو، تحت إشراف فني من الاتحاد المصري للجودو، وفق أعلى المعايير التنظيمية الدولية، بما يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم البطولات الكبرى.

وشهدت فعاليات البطولة مواجهات عالمية قوية جمعت نخبة من أبطال الجودو الدوليين، حيث التقى ثيودوروس تسيليديس، بطل طشقند جراند سلام 2024 والحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024، مع مايسورادزي بطل العالم 2023 وصاحب ذهبيتي بطولة أوروبا وأحد أبرز أبطال الجراند سلام، كما واجه ميلان بولايا بطل العالم للناشئين 2025، ونجم الجيل الجديد ميهايل جانك، بطل الألعاب الأوروبية 2019 والحاصل على ذهبية باريس جراند سلام 2024، في مواجهات عكست المستوى الفني الرفيع للبطولة.

وتؤكد بطولة الغردقة الدولية الأولى للجودو ثقة الاتحادات الدولية في قدرات مصر التنظيمية، ودورها الريادي في دعم ونشر رياضة الجودو إقليميًا ودوليًا، في ظل دعم واهتمام وزارة الشباب والرياضة.