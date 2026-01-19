وفاة الإستايلست ريهام عاصم بعد أزمة صحية

توفيت مساء اليوم، الإستايلست ومصممة الملابس ريهام عاصم، التي رحلت عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة قبل 4 أيام بسبب أزمة صحية، حسبما أعلنت المخرجة سارة وفيق.

وكتبت سارة وفيق عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «الله يرحمك يا ريهام ويصبر اهلك في الجنة يا حبيبة قلبي انتم السابقون ونحن اللاحقون ارجوكم الدعاء للأخت الصديقة الاستايليست عشره العمر ريهام عاصم».

وتُعد من أشهر أعمال ريهام عاصم تصميمها ملابس فيلم «ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض»، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.