 التأهل يتأجل رغم النقص العددي.. بلجيكا تتعادل مع كازاخستان في تصفيات المونديال - بوابة الشروق
السبت 15 نوفمبر 2025 6:12 م القاهرة
التأهل يتأجل رغم النقص العددي.. بلجيكا تتعادل مع كازاخستان في تصفيات المونديال

محمد جلال
نشر في: السبت 15 نوفمبر 2025 - 5:56 م | آخر تحديث: السبت 15 نوفمبر 2025 - 5:56 م

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب بلجيكا ضد كازاخستان، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة العاشرة التي تضم كلا من: "ويلز، كازخستان، ليختنشتاين ومقدونيا الشمالية".

وبادر منتخب كازاخستان بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق داستين ساتبيف، قبل أن يتعادل هانز فانكين لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 48.

ورغم لعب منتخب كازاخستان منقوص العدد منذ الدقيقة 79، بعد طرد إسلام تشيزنوكوف.

هذه النتيجة، وصل منتخب بلجيكا للنقطة الـ15 في صدارة المجموعة العاشرة، بينما رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 8 نقاط فقط، ليتأجل حسم تأهل منتخب بلجيكا الذي كان بحاجة إلى فوز من أجل التأهل للمونديال.


