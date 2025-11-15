مصدر أمني سوري: مقتل شخصين بهجوم مسلح في قرية أم حارتين غربي حمص

أفاد مصدر أمني سوري بأن شخصين قُتلا في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي في سوريا، اليوم السبت 15 نوفمبر، جراء قيام مسلح بالدخول إلى صالة ألعاب وإطلاق النار باتجاه الموجودين فيها.

وأشار المصدر إلى أن دوريات قوى الأمن الداخلي توجهت على الفور إلى المكان لملاحقة الفاعلين وضبط الأمن، وفقًا لقناة الإخبارية السورية.

وشهدت قرية عناز في وادي النصارى بريف حمص، في مطلع أكتوبر الفائت، حادثة إطلاق نار نفذها أشخاص مجهولو الهوية، أودت بحياة ثلاثة شبان.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، في بيان حينها: "ندين هذه الجريمة النكراء بأشد العبارات، ونؤكد رفضنا المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره".

وأشار النعسان إلى أن الهدف من هذا العمل الإجرامي هو زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت فورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق المنطقة، ومتابعة مجريات الحادث، والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وتجنّب الانجرار وراء الشائعات أو الاستفزازات، مع استمرار التحقيقات بدقة، والحرص على كشف جميع ملابسات الحادث، وضمان إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل.