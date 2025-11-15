تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلين فلسطينيين في قطاع غزة يسيران أثناء غرق خيام النازحين بمياه الأمطار.

وسُمع صوت أحد الطفلين يقول: «يا الله خدنا يا الله.. خدنا يا الله وريحنا».

تخيل أن يصل الحال بطفل ليقول "يا الله خذنا"



هذه اصعب فصول الابادة الصامتة، ترك الناس تموت وتغرق وتمرض في خيام ممزقة. pic.twitter.com/KGOte0yPi5 — MO (@Abu_Salah9) November 14, 2025

وفي وقت سابق من اليوم، ناشدت الرئاسة الفلسطينية، دول العالم، وخاصة الإدارة الأمريكية، وكذلك الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع.

يأتي ذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت الرئاسة، إنّ ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.

وطالبت برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الايواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة منذ فجر الجمعة في تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يعيشون داخل خيام مهترئة لا تقوى على مواجهة البرد أو مياه الأمطار.

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن عشرات الخيام في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، غرقت بالكامل، فيما يعمل عناصره على إنقاذ العائلات وإجلائها إلى مواقع أقل خطورة.

ويعيش نحو 1.5 مليون نازح داخل خيام بدائية بعد أن دمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المنازل خلال الحرب المستمرة، ومع وصول أول منخفض جوي وهطول الأمطار الغزيرة، تحولت مخيمات النازحين إلى برك من المياه والطين.