مقتل 4 أشخاص في هجوم أمريكي على قارب بمنطقة الكاريبي

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم"، أنها شنت هجوما على قارب في منطقة الكاريبي يُشتبه في قيامه بتهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

جاء ذلك في تدوينة السبت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، نشرت فيه ساوثكون مقطعا يظهر لحظة استهداف القارب.

وذكرت أن العملية تمت بتعليمات من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيِغسيِث، وادعت أن القارب كان يعمل لصالح مجموعة تصنفها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية".

وأضافت أن الهجوم على القارب تم في المياه الدولية، بزعم أنه كان يقوم بعمليات تهريب مخدرات في المنطقة.

وفي أغسطس الماضي أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقتضي زيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.