ألكاراز عازم على كسر نحسه في أستراليا المفتوحة

قال الإسباني كارلوس ألكاراز بعد يوم واحد من ضمان إنهاء العام الحالي في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، إنه يفضل تحقيق أول ألقابه في بطولة أستراليا المفتوحة على الاحتفاظ بلقبه في بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة العام المقبل.

وقال ألكاراز (22 عاما) في حديثه لبرنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" الإذاعي الرياضي الإسباني الذي يذاع منتصف الليل، إن رفع الكأس في ملبورن بارك يمثل أولوية بالنسبة له، إذ كان وصوله إلى دور الثمانية في عامي 2024 و2025 هو أبعد ما وصله إليه في أول البطولات الكبرى في الموسم.

وقال الإسباني "في عام 2026، أفضل الفوز بلقب أستراليا المفتوحة بمفرده على تحقيق لقبين كبيرين سبق لي تحقيقهما".

وأضاف "أنا بعيد كل البعد عن أن أكون أفضل لاعب تنس أو أفضل لاعب على الإطلاق، فهناك العديد من اللاعبين القادرين على هزيمتي، وخسرت أمام الكثيرين منهم. أنا لست الأفضل، على الرغم من أن التصنيف يظهر أنني كذلك".

وخسر ألكاراز 4-6 و6-4 و6-3 و6-4 أمام نوفاك ديوكوفيتش في مباراة مثيرة بدور الثمانية على ملعب رود ليفر، لكن الصربي انسحب من قبل النهائي بسبب الإصابة، وسيعود للمنافسة من أجل الفوز بالبطولة الكبرى رقم 25 في مسيرته، و11 في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.

وأكد ألكاراز الذي حقق ست بطولات كبرى أن تجاوز رقم ديوكوفيتش القياسي في تحقيق البطولات الأربع الكبرى للرجال، هو طموحه على المدى الطويل.

وأردف "سأرغب في الحصول على 23 بطولة كبرى دون تردد، في الوقت الحالي. أريد أن أكون الأكثر فوزا، أريد أن أتخطى ديوكوفيتش، لكن 23 بطولة؟ هذا ليس سهلا".

وأكمل "هذا هدف لنهاية مسيرتي، أن أرى أنني أستطيع الجلوس على نفس الطاولة مع رافائيل نادال وروجر فيدرر وديوكوفيتش، وأن يعتقد الناس أيضا أنني أستحق الجلوس إلى جانبهم في نهاية مسيرتي".

واستمتع ألكاراز الذي أنهى عام 2022 أيضا في صدارة التصنيف العالمي، بأفضل موسم في مسيرته هذا العام، بوصوله إلى النهائي في ثلاث بطولات كبرى، إذ تغلب على يانيك سينر ليحقق لقبي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لكنه خسر أمام منافسه الإيطالي في نهائي ويمبلدون.

ويواصل ألكاراز طريقه نحو أول ألقابه في البطولة الختامية للموسم، إذ سيواجه الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في قبل النهائي اليوم السبت.