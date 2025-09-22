استشهاد 29 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر طبية باستشهاد 29 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال لقطاع غزة، منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 25 من مدينة غزة.

وأضافت أن مستشفيي الرنتيسي للأطفال، والعيون خرجا عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفيين، إضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أن مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام ما ألحق أضرارا جسيمة به.

وأشارت إلى أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مستشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد الا في هذه المستشفى.

وأكدت أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وشددت على أن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر، كما لا يوجد أي طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إلى المستشفيات.

وكان المركز الفلسطيني للاعلام قد أفاد بـ"استشهاد 9 مواطنين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السدرة في حيّ الدرج وسط مدينة غزة".

ووفق المركز، "شنت طائرات الاحتلال 3 غارات على محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة"، لافتا إلى "اندلاع النيران في منازل المواطنين جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".