تعادل سلبي يحسم قمة الدوري التونسي بين الترجي والأفريقي

تعادل الترجي والإفريقي بدون أهداف، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري التونسي الممتاز.

لم يتمكن أي فريق من هز الشباك طوال فترة المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وبهذه النتيجة لا يزال الترجي يتصدر ترتيب الدوري التونسي الممتاز برصيد 31 نقطة، يليه الأفريقي في وصافة الترتيب برصيد 28 نقطة.

ويستعد الترجي لمواجهة قوية أمام ستاد مالي في بداية مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه الأفريقي نظيره الأولمبي الباجي في الدوري التونسي الممتاز.