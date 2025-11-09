المغرب يكتسح كالدونيا بـ 16 هدفا في كأس العالم للناشئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اكتسح منتخب المغرب نظيره كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 / صفر، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز أهداف المغرب، بلال سقراط ووليد بن صلاح "ثنائية" وعبد العلي داودي "ثنائية" وإلياس حداوي وزياد باها "ثنائية" وزكري الخلفاوي وناهل حداني "ثنائية" وعبد الله وزان "ثنائية" وإسماعيل العود "ثنائية" وستيفي أندرو بالخطأ في مرماه بالدقائق 3 و11 و18 و41 و42 و44 و45+2 و48 و50 و56 و60 و73 و76 و80 و90 و92.

وعانى منتخب كاليدونيا من النقص العددي في صفوفه بعد طرد الثنائي تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31.

وحقق أسود أطلس بذلك أول انتصار لهم ليرفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط، ويعزز حظوظه في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعات الدور الأول.

أما منتخب كاليدونيا الجديدة ودع البطولة بثلاث هزائم و20 هدفا في مرماه، ليتذيل الترتيب.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز منتخب اليابان على البرتغال بنتيجة 2 / 1، لينتزع صدارة المجموعة.

سجل تاكيشي وادا وتايجا ساجوتشي هدفي اليابان في الدقيقتين 35 و45 بينما أحرز مارتيم جيديس هدف البرتغال في الدقيقة 80.

وانتزع المنتخب اليابان الفوز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد كاجي تشونان في الدقيقة 72.

رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 7 نقاط يليه البرتغال 6 نقاط.