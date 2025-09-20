ترامب عن هجوم حماس: ما حدث في 7 أكتوبر كان إبادة جماعية

طالب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تابع مقطعا مصورا لأحد المحتجزين السابقين يطالبه بوقف إطلاق النار، قائلا: «ينبغي أن يتم الإفراج عنهم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «الكثير من الأمور الغريبة تحدث خلال الحروب، أمور لا تتخيل أن تحدث».

وأشار إلى تمكنه من الإفراج عن معظم المحتجزين، والذين وصل عددهم إلى 20 أحياء، وبين 32 إلى 38 موتى؛ معظمهم من الشباب.

وأوضح أن معظم المحتجزين حاليا هم من الإسرائيليين، مشيرا إلى أن ذويهم يريدون رفات أبنائهم الشباب، حتى لو كانت جثثا هامدة.

وتابع: «أعتقد أن رقم الرفات يقترب من 40، ولكن الأحياء ربما 20 أو أقل في غزة»، زاعما أن «معظمهم ماتوا في الأنفاق».

ورد على سؤال آخر حول تقرير الأمم المتحدة الذي خلص إلى ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، قائلا: «لم أطلع على ذلك، الوضع شنيع ولا يمكن أن ننسى 7 أكتوبر، لكن من ارتكب إبادة جماعية كان في السابع من أكتوبر (في إشارة إلى هجوم حركة حماس)».

وتابع: «ما حدث في 7 أكتوبر كان إبادة جماعية في أكبر تجلياتها، عملية قتل وإبادة جماعية، أطفال قُطعت رؤوسهم، وقُطعت أوصال الناس.. هذا إبادة جماعية أيضا»، على حد زعمه.