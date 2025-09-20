الشيباني يرفع العلم السوري على سفارة دمشق لدى واشنطن

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء الجمعة، علم بلاده على سفارة دمشق لدى واشنطن.

جاء ذلك في إطار زيارة وصفتها دمشق بـ"التاريخية" يجريها الشيباني إلى واشنطن، كأول وزير سوري يزور الولايات المتحدة منذ ربع قرن.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى بدء مراسم رفع الوزير الشيباني، علم الجمهورية العربية السورية في مقر سفارتها بواشنطن.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة اعتراف ضمني من الولايات المتحدة بالحكومة السورية الجديدة، ما يمهد الطريق أمام المزيد من التعاون الثنائي في المستقبل، وفق مراقبين.

والخميس، وصل الشيباني، إلى واشنطن في "زيارة تاريخية" هي الأولى لهذا المنصب منذ 25 عاما.

ولم يجر أي وزير خارجية سوري زيارة رسمية إلى واشنطن منذ عام 2000 بسبب تدهور العلاقة بين البلدين، ما يجعل هذه الخطوة حدثا استثنائيا، ويعكس الرغبة في فتح قنوات اتصال جديدة.

ورغم عدم إعلان مناسبة الزيارة وأهدافها، إلا أنها تشير إلى تغير في مواقف واشنطن تجاه دمشق، وقد تكون بداية لمفاوضات تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.