البرتغال تعلن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يوم الأحد

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن الخارجية البرتغالية إن البلاد ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين يوم الأحد.

يأتي هذا فيما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، بأنّ نظيره اللوكسمبورجي لوك فريدن أبلغه بعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، المقرر عقده الاثنين المقبل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال البيان: "تلقى رئيس الوزراء مصطفى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لوكسمبورج، الجمعة، أكد خلاله نية بلاده الإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين خلال أعمال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الاثنين المقبل".

ومؤخرا، أعلنت عدة دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.