ترامب: الرهائن في غزة قد يكونون في خطر بسبب الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه ينبغي أن يتم الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، السبت، أنه التقى ذوي الأسرى حيث أكدوا أنهم يريدون استعادة أبنائهم أو رفات من قضوا.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يطلع على تقرير الأمم المتحدة بشأن إبادة جماعية بغزة، لكنه اطلعت على ما حدث في 7 أكتوبر (في 2023) واصفًا ما حدث في ذلك الوقت بأنه كان إبادة - وفق تعبيره - في إشارة إلى هجوم حركة حماس.

ولفت إلى أن «الرهائن» في غزة قد يكونون في خطر بسبب الحرب، لكنه أوضح أنه ربما يتم إطلاق سراحهم ومن الصعب التنبؤ.

ونوه بأن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا في الوقت الحالي من أجل إطلاق سراح من تبقى من محتجزين أحياء لدى حركة حماس.