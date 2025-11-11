منطقة روسية تغلق الإنترنت بشكل دائم بسبب المسيرات أوكرانية

أصبحت منطقة روسية تبعد نحو 2250 كيلومترا شمال شرق الحدود مع أوكرانيا أول منطقة في روسيا تعلن عن إغلاق دائم لشبكة الإنترنت للهواتف المحمولة في بعض المناطق بسبب الطائرات الأوكرانية المسيرة.

وقالت الحكومة الإقليمية اليوم الثلاثاء، إن مدينة أوليانوفسك الواقعة على نهر الفولجا أعلنت إغلاق مواقع استراتيجية مثل المطارات العسكرية ومصانع الأسلحة والبنية التحتية للطاقة. ولم تحدد بالضبط أين ستحدث عمليات الإغلاق الدائم، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت الحكومة في منشور على تطبيق تليجرام إن "السبب في ذلك هو تعزيز الإجراءات الأمنية".

وأوضح المنشور أنه على عكس "بعض المصادر الاتحادية والإقليمية" التي ذكرت أن إغلاق الإنترنت عبر الهاتف المحمول كان في منطقة أوليانوفسك بأكملها، لقد تم إيقاف الإنترنت في مواقع مختارة فقط.

وقال وزير التكنولوجيا الرقمية الإقليمي لمنطقة أوليانوفسك، أوليج ياجفاروف، إنه تم فرض القيود بناء على طلب هيئات اتحادية وستبقى سارية المفعول "حتى نهاية العملية العسكرية الخاصة"، الاسم الذي تطلقه روسيا على حربها ضد أوكرانيا.