مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:22 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شخصا واحدا قتل في هجوم "وقح" شنته طائرة روسية مسيرة على مدينة دنيبرو الصناعية الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

وكتب على تليجرام أن الهجوم استهدف "بنية تحتية مدنية"، مجددا دعوته إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على روسيا.

وقال سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا إن الهجوم أسفر عن إصابة 15 شخصا آخرين، تم نقل 13 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى سكنيا محترقا والعديد من السيارات المتفحمة في شارع مزدحم.


