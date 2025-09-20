أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صفقة «تيك توك» تسير في طريقها الصحيح، وذلك بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مشددا على أنها تحمل «قيمة كبيرة» للولايات المتحدة.

وووجه خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الشكر للرئيس الصيني على تعامله «النبيل» مع الملف، قائلا: «أود أن أشكر الرئيس الصيني شي لأنه كان نبيلا في طريقته».

وأكد أن الصين ترغب في الانفتاح على العالم، مشيرا إلى أن الكثيرين من مواطني الولايات المتحدة أرادوا أن يكون التطبيق مفتوحا.

وتابع: «لقد استخدمت هذا التطبيق بالفعل وأعتقد أنني حققت أرقاما قياسية عليه، وأنا متحامل قليلا لأنني قمت بعمل جاد على هذا التطبيق، وحقق لي أرقاما لم يحققها أي شخص مسبقا».

وأوضح أن مستثمرين أمريكيين سيُسيطرون على التطبيق، وذلك ردًا على سؤال حول مدى قبوله بصفقة تتضمن سيطرة الصين على خوارزميات التطبيق.

واتهم وسائل الإعلام بتشويه صورته رغم تأييده الشديد لحرية التعبير، مستشهدا بفوزه الانتخابي الذي وصفه بـ «الكاسح» في مقاطعات يتخطى عددها 26500 مقاطعة.

ورأى أن نسب شعبيته وتأييده المرتفعة كانت ستكون أعلى لولا التغطية السلبية، قائلا: «لقد أعطوني تقييما سيئا، وأخذوا قصة رائعة وحوّلوها إلى قصة سيئة».

واعتبر أن فوزه كان «بمثابة معجزة» في ظل أن «96% من القصص الإخبارية على هذه الشبكات الإعلامية كانت تقول إنني سيئ، لقد نجحنا في حل مشكلات سبع حروب، وما زلنا نعمل على مشكلة غزة، ولكنها صعبة».