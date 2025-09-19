اليابان تقرر عدم الاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت اليابان عدم الاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الجمعة، محادثة مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، الذي أبلغه أن بلاده قررت عدم دعم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكشف وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة على طوكيو عبارة عن "مسألة تتعلق بالتوقيت"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال الوزير "المسألة بالنسبة لنا ليست الاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما تتعلق بالتوقيت".

وحث وزير الخارجية الياباني إسرائيل على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وطالبها بالكف عن التحركات الأحادية.

وأوضح تاكيشي إيوايا أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية إذ أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية الياباني قال، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن اليابان تُجري "تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وقررت دول العالم، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثمانين المقرر انعقادها في الأيام المقبلة.