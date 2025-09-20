أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول سيتعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون سبورت: " إمام عاشور يكمل بروتوكولًا العلاج، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف: "تريزيجيه يتعرض للظلم والسب، ومروان عطية يواجه ضغطًا كبيرًا.. جميع اللاعبين التزموا ولم يعترض أي منهم على القرارات الصادرة مؤخرًا".

وتابع: "زيزو سيعود إلى الملعب خلال أيام قليلة.. فهل يعقل أن يُقال إنه طلب السفر للعلاج في الخارج؟ هل الشد في العضلة الخلفية يتم علاجه خارج مصر؟".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "يتم استهلاكنا في الدفاع عن أمور غير منطقية، ونحتاج لتصفية ذهننا لكرة القدم. نريد الهدوء والعمل وإن شاء الله القادم أفضل".

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.