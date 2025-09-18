الوزير الفلسطيني أحمد عساف: حريصون على نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم

التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، اليوم الخميس، سفير دولة فلسطين لدى مصر ، دياب اللوح.

وأطلع الوزير عساف، السفير اللوح، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، وما يقوم به الإعلام الرسمي من دور كبير في نقل معاناة وصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه، في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

بدوره، استعرض السفير اللوح، الجهود التي تقوم بها سفارة دولة فلسطين في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل مرور أكثر من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دفع آلاف العائلات إلى النزوح من قطاع غزة إلى مصر.

كما التقى الوزير عساف، مع مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، وأطلعه على آخر المستجدات السياسية.

وقدم الوزير عساف ملخصا شاملا حول الإعلام الرسمي الفلسطيني، مستعرضا رسالته الوطنية وحضوره العالمي من خلال منصات إعلامية متعددة بـ 10 لغات، مؤكدا حرص الإعلام الرسمي الفلسطيني على نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.

من جهته، تطرق السفير العكلوك إلى ما تقوم به مندوبية فلسطين من تقديم المذكرات ومشاريع القرارات الخاصة بمستجدات القضية الفلسطينية إلى مجالس الجامعة سواء على مستوى المندوبين، أو على مستوى الوزراء، إضافة إلى القمم العربية على مستوى القادة.