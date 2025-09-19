انطلاق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي بالمركز الثقافي

شهدت محافظة بورسعيد، مساء الخميس، انطلاق الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي، في مولد سينمائي جديد للمحافظة، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وألقى المحافظ كلمة أكد فيها أن المهرجان يمثل حدثًا استثنائيًا وفريدًا من نوعه، يعكس دور بورسعيد كمنارة ثقافية وفنية، إلى جانب مكانتها كحصن وطني وتاريخي، مصيفا أن المهرجان لا يقتصر على كونه حدثًا فنيًا فقط، بل يعد خطوة مهمة نحو تنشيط الحركة الثقافية والفنية، وتنمية السياحة، ودعم صناعة السينما.

وأشار إلى أن إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على الدورة الأولى جاء تخليدًا لمسيرته الفنية المميزة، ورسالة تقدير لابن بورسعيد الذي ترك بصمة عميقة في وجدان المصريين والعرب.