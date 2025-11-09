انقلب قارب صيد صيني قبالة جزيرة جاجيو جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مما أسفر عن فقدان ثلاثة من أفراد الطاقم والعثور على اثنين آخرين في حالة سكتة قلبية، بحسب ما ذكره مسؤولون في خفر السواحل الكوري الجنوبي.

ووفقاً للمسؤولين، غرقت السفينة التي تزن 98 طنا في المياه الدولية على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة جزيرة جاجيو حوالي الساعة 6:50 صباحا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن بين 11 شخصا كانوا على متن القارب، تم إنقاذ ستة في البداية بواسطة سفينة صينية أخرى كانت تعمل في مكان قريب. وقال المسؤولون إن خفر السواحل أنقذ لاحقا شخصين آخرين كانا ينجرفان في البحر، لكن تبين أن كليهما في حالة سكتة قلبية وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقال خفر السواحل إن عملية بحث جارية عن الصيادين الثلاثة المفقودين بالتعاون مع خفر السواحل الصيني.