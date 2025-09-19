تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى “أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، وتحمل الدورة هذا العام شعار “لونها بالفرحة”، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

وخلال الكلمة الافتتاحية، قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية: "يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة -أولادنا-. هذا الحدث الذي أصبح على مدار سنواته التسع منصة مضيئة تُعلي قيم الإنسانية، وتدعم مبادئ المساواة، وتُعبر عن إيمان مصر بحقوق أبنائها من ذوي القدرات الخاصة. إننا اليوم، ونحن نفتتح هذه الدورة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نؤكد أن هذا الملتقى جاء ليُجسد أن الفن والثقافة رسالة إنسانية حيّة، وجسر يربط بين القلوب والعقول، وقوة قادرة على تغيير نظرة المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح وقبول الاختلاف. ومن هنا ينطلق إبداع أطفالنا ليحمل إلى العالم رسالة واضحة: إننا نمتلك الإرادة والقدرة الكاملة على المشاركة في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا."

وأضافت: "نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، وأن بناء الشخصية المصرية يتطلب فتح المجال أمام جميع أبنائنا ليعبروا عن أنفسهم، ويكشفوا عن مواهبهم، ويكونوا جزءًا أصيلًا من مسيرة التقدم. ومن هنا فإن هذا الملتقى ليس مجرد احتفالية فنية، وإنما هو خطوة على طريق طويل نحو مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر إصرارًا وقبولًا للتنوع. وختامًا، أؤكد أن مصر ستظل دائمًا تفتح ذراعيها لأولادها من ذوي القدرات الخاصة، وتمنحهم الدعم والتمكين، وتحتفي بمواهبهم وإبداعاتهم، فهم قلب المجتمع، وبهم ومعهم نصنع وطنًا أكثر إنصافًا وإشراقًا وإنسانية."

وأكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن انعقاد هذا الملتقى تحت رعاية الرئيس يجسد إيمان الدولة بقوة الفنون كوسيلة للتواصل الإنساني، ودعم طاقات ومواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تضع دعم هذه الفئة في صدارة أولوياتها.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن الملتقى يمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في سبيل دمج الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أنفسهم وإطلاق إبداعاتهم.

وأعربت سهير عبد القادر، رئيسة ومؤسسة ملتقى “أولادنا” الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، عن سعادتها بانطلاق الدورة التاسعة للملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الرعاية تعكس إيمان الدولة بأهمية تمكين ودعم أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع. وأشارت إلى أن شعار هذا العام “لونها بالفرحة” يجسد رسالة الملتقى في نشر الأمل والطاقة الإيجابية من خلال الفنون، وأن مشاركة 53 دولة من مختلف القارات تؤكد أن الملتقى بات منصة عالمية للتلاقي الإنساني والثقافي، ورسالة مصرية خالصة للسلام والمحبة عبر الإبداع.

كما حرص وزراء الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، على تكريم ثمانية من الشخصيات التي دعمت قضايا ذوي القدرات الخاصة، وهم: الفنان محمد صبحي، الفنانان مجدي كامل ومها أحمد، مصطفى زمزم، مي زين الدين، الممثلة مريم شريف، الممثل مينا أبو الدهب، ونرمين مصطفى، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع وتعزيز دمج ذوي القدرات الخاصة.

بدأت فعاليات افتتاح الملتقى بعروض فنية متنوعة في ساحة الأوبرا الخارجية لعدد من الفرق الدولية من قبرص والكاميرون والمغرب وسريلانكا وأوغندا وبولندا. وعلى المسرح الكبير قُدمت فقرات استعراضية متنوعة، إلى جانب مشاركة الفنانة لبلبة مع أطفال الملتقى في مجموعة من العروض، كما شاركت الفنانة صفاء أبو السعود بأغنية ورقصة خاصة مع الأطفال، ليُختتم الحفل بأغنية “فرحة مصر”. وقدّم فقرات الحفل الفنانون رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، ومريم شريف.

كما تضمنت فعاليات الافتتاح مشاركة فلسطينية مميزة لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، التي قدمت مقاطع من الأغنية الشعبية “كوكتيل دلعونة”، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

وتقام فعاليات الملتقى في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر، بمشاركة 53 دولة من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا، بالتعاون مع وزارات: الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتتواصل الفعاليات طوال أسبوع الملتقى عبر عروض فنية وورش ولقاءات متنوعة، إلى جانب تدشين حملة “أطفالنا مسئوليتنا” بالتعاون مع مؤسستي “عطاء” و”صافي مصر”، التي تهدف إلى مناهضة الإساءة للطفل، ورفع الوعي المجتمعي بأساليب الرعاية الآمنة والداعمة للأطفال، حيث أُطلقت بأغنية تحمل نفس الاسم للفنانة نادية مصطفى، في أول مشاركة لها بالملتقى.