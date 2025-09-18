وزير الخارجية: مصر والسعودية تحملان مسئولية خاصة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الزيارة تهدف إلى العمل على مزيد من ترقية العلاقات المشتركة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تعزيز التشاور المشترك حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين الشقيقين.

وذكر أن هذه الملفات تتصدرها بطبيعة الحال الأزمات التي تموج بها المنطقة والأوضاع الأمنية المتردية، لا سيما الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل التعامل مع كل هذه التحديات الخطيرة.

كما لفت إلى أن النقاشات تشمل الأزمات الأخرى القائمة في المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو لبنان أو اليمن، مؤكدا أن دولتين مهمتين إقليميًا وعربيا وإسلاميا بحجم مصر والمملكة العربية السعودية عليهما مسئولية خاصة للعمل على مزيد من دفع العلاقات ودفع التشاور فيما بينهما.

وشدد على أهمية هذا التشاور لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة، والتشاور حول كل ما يحيط بالبلدين الشقيقين والمنطقة من تهديدات خطيرة، وأهمية التعامل معها في إطار من التضامن العربي.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بوزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وثمن جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.