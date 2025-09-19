قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الدوحة كانت «اجتماع تضامن مهما جدًا» في مواجهة الهجوم الإسرائيلي ضد قطر.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» أن الهجمة الإسرائيلية على قطر خلال مرحلة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ «غيرت الكثير من الأمور»، وذلك بالتزامن مع التطهير العرقي المتواصل في قطاع غزة، والخطوات الجديدة نحو احتلال الضفة الغربية.

وشدد أن جوهر المشكلة ليس في حل الدولتين، الذي تقبل به تركيا ودول المنطقة على أساس حدود 1967؛ ولكن في أن «إسرائيل لم ترد أبدا حل الدولتين»، وكان هدفها الدائم هو «سرقة أراضي الفلسطينيين» تحت ذريعة الأمن.

وأكد أن السياسة التوسعية الإسرائيلية باتت تشكل «تهديدا واضحا ومفتوحا للمنطقة»، مشيرا إلى أن الإجماع الذي تشكل بين القادة على هامش اللقاءات الثنائية بالقمة؛ كان «أكثر بكثير مما انعكس على البيانات الرسمية».

وأوضح أن تركيا ستواصل جهودها في مواجهة التطهير العرقي في غزة والخطوات نحو احتلال الضفة الغربية، قائلا: «توسعية إسرائيل باتت سياسة انتهجتها، وعلينا دول المنطقة أن نتخذ التدابير حيالها».

وأشار إلى «إسرائيل باتت تنظر إلى استهداف دول الجوار، وليس إلى تحقيق التنمية معها، وتعتبر تنمية دول الجوار خطرا عليها، وللأسف الغرب وأمريكا أحيانا يلعبون دورا في هذه السياسية».