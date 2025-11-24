الكرملين: بوتين سيجري محادثة هاتفية مع نظيره التركي اليوم الاثنين

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه من المقرر اليوم الاثنين أن يجري الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح بيسكوف للصحفيين: "كما أعلن الرئيس التركي في وقت سابق، من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي بعد ظهر اليوم أيضا"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول الخطة الأمريكية بخصوص تسوية الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف إن "موسكو لم تتلق أي معلومات حول مفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأوروبية في جنيف".

وأضاف أن موسكو تتابع بعناية جميع التقارير الإعلامية المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المحادثات في جنيف.

كما أكد بيسكوف، أن موسكو لا تملك معلومات عن زيارة محتملة لزيلينسكي إلى واشنطن في يوم عيد الشكر الأمريكي.

ونوه بأن الكرملين يقترح انتظار المعلومات حول التعديلات المحتملة التي يزعم أنها أجريت على الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا بعد الاجتماع في جنيف.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تبقى منفتحة على الاتصالات وعلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف، إنه لا يتوقع في الوقت الحالي عقد اجتماعات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، ولا توجد تفاصيل محددة بشأن المفاوضات.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن محادثات جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حققت "نجاحا هائلا" للأوروبيين.

وقال فاديفول، لإذاعة دويتشلاند فونك: "تم حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف الناتو، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه".

وقدم مسئولون أوروبيون أمس نسخة معدلة من الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا ترفض القيود المقترحة على القوات المسلحة لكييف والتنازلات الحدودية.

في المقابل، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو عبر منصة إكس إن خطة السلام المكونة من 28 نقطة تمثل فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، مؤكدا أن على كل سياسي أوروبي دعم هذه الخطة بشكل كامل ودون شروط.