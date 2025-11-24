الصين تحث اليابان على «إظهار الصدق» في الحوار لتسوية الخلاف الدبلوماسي

حثت الصين، اليابان اليوم الاثنين، على "إظهار الصدق" في الحوار، من أجل تسوية خلاف دبلوماسي بين البلدين بشأن التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، بشأن تايوان.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، أكدت مجددا على مطلب بكين بأن تسحب تاكايشي تصريحاتها بشأن "هجوم صيني افتراضي على تايوان"، وهو ما أشارت إلى أنه قد يدفع اليابان إلى القيام برد عسكري.

وكانت تاكايشي، قالت للصحفيين عقب قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها أمس الأحد في جنوب أفريقيا، إنها لم تلتقِ برئيس الوزراء الصيني لي تشيانج على هامش القمة، ولكنها أكدت أن طوكيو "منفتحة" على إجراء محادثات على مستويات متعددة.

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي، قال في وقت سابق، إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان تجاوزت "الخط الأحمر"، ويجب على الصين "الرد بحزم" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

ووصف وانج، تصريحات تاكايشي، بأنها "صادمة"، وحث اليابان على التفكير في الأخطاء وتصحيحها بسرعة وعدم الاستمرار في مسار خاطئ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد.