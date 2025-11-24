وفاة 3 أشخاص إثر حادث سير على طريق سريع في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر، في حادث سير وقع صباح اليوم الاثنين على أحد الطرق السريعة قرب مدينة ماكسهوته - هايدهوف في ولاية بافاريا الألمانية.

ووفقا لمعلومات الشرطة الأولية، فقد اصطدم في الحادث شاحنتان وسيارة، وكان الطريق زلقا بسبب الأحوال الجوية.

وأشارت الشرطة، إلى أن الحادث ربما شمل أيضا وجود مركبات أخرى، من بينها شاحنة إضافية وسيارة، لكن ذلك لا يزال قيد التحقيق.

وأُغلقت السلطات الطريق السريع الذي وقع فيه الحادث. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الطرق التي شملتها التحويلات المرورية تشهد بالفعل ازدحاما شديدا.

وبحسب المعلومات الأولية، كان على متن إحدى السيارات المنكوبة ستة أشخاص.