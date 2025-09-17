 ضرب وسحل وألفاظ خادشة.. الأمن يفحص فيديو اعتداء أشخاص على شاب وسيدة بالهرم - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 1:25 ص القاهرة
ضرب وسحل وألفاظ خادشة.. الأمن يفحص فيديو اعتداء أشخاص على شاب وسيدة بالهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:49 ص

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على شاب وسيدة في أحد شوارع منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

ويُظهر المقطع اعتداء عدد من الأشخاص على شاب حتى سقط أرضًا وقاموا بسحله، بينما حاولت سيدة التدخل لإبعاده عنهم، إلا أنها تعرضت هي الأخرى للضرب والسحل، كما ردد المعتدون ألفاظًا غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب عبارات تهديد، في استعراض واضح للقوة والعنف وسط الشارع العام.

وقد أثار الفيديو حالة من الغضب بين المواطنين، الذين طالبوا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين، فيما تقوم الأجهزة المعنية حاليًا بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

