أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، بسقوط طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن في إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الطائرة بدون طيار أصابت فندقا بشكل مباشر في إيلات وتصاعدت أعمدة الدخان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم جنوبي إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، مقتل 4 من جنوده في غزة، وقال إن الجنود قتلوا خلال معارك جنوبي القطاع.

يأتي ذلك فيما قُتل إسرائيليان في إطلاق نار عند معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اليوم الخميس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا عن الحادث، ولاحقا أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل شخصين عمرهما 20 و60 عاما، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ونقلت نجمة داوود الحمراء عن أحد مسعفيها قوله: "واصلنا تقديم الرعاية الطبية بما في ذلك محاولات الإنعاش، واضطررنا في نهايتها إلى إعلان وفاتهما".