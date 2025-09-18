ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر

أقيم ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر "ماستر كلاس" بعنوان "فن الفرجة على الأفلام" للناقد والمبرمج رامي عبد الرازق، بحضور عدد من طلاب السينما والجمهور المهتم بالسينما، في إحدى قاعات الجامعة الأمريكية، المستضيفة لفعاليات الدورة السابعة للمهرجان.

ناقش عبد الرازق مع الجمهور تفاصيل تتعلق بالنقد السينمائي، وأهمية فعل مشاهدة الأفلام، وقال: "تحفيز ذائقة الجمهور هو جزء من أدوار الناقد السينمائي".

وأضاف: "تلقي الفنون أمر فطري، يكون أكثر امتاعا وتطورا مع تراكم خبرات المشاهدة، ويولد من نهم المشاهدة لدى المتفرج، وكلما كان المتفرج أكثر معرفة عن الفنون كلما زادت الفرصة لمتعة أكثر، ومتلقي الفنون يتوازى في استمتاعه واستفادته مع الصانع، وخبرات المشاهدة المتاركمة هي التي تفرق بين متلقي والآخر".

وفي حوار مفتوح مع الحضور، قال أيضا: "بالتأكيد لا يمكن تجاهل الذوق الفردي لكل شخص في عملية المشاهدة، وكلما كان الفيلم قادر يخاطب شرائح مختلفة من الجمهور وتعددت مستويات التلقي لديه كلما كان الفيلم أكثر انتشارا بين الجمهور"، وأضاف: "الذوق الفردي ليس أمرا ثابتا، وإنما متغير، بقدر تراكم الخبرات الشخصية التي تتكون مع المشاهدة الواسعة لأنواع فيلمية مختلفة".

واختار رامي فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" لجلسة النقاش، وهو فيلم قصير من بطولة سلمى أبو ضيف، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، وطرح رامي مجموعة من النقاط على الحاضرين، التي يمكن التفكير فيها أثناء مشاهدة الفيلم، بداية من العنوان ثم اللقطة الأولى، التي تعد لقطة تأسيسية للعمل، وشرح رامي أهمية التفاصيل الصغيرة التي يزرعها الصانع بشكل متتالي، والتي تكون في النهاية بناء الفيلم ككل، واستطرد في تحليل الفيلم بصريا في نقاش مفتوح مع الجمهور أثناء المشاهدة والتحليل.

افتُتح مهرجان ميدفست الأربعاء ١٧ سبتمبر، بحضور عدد من صناع السينما، مثل أمير رمسيس ويسرا اللوزي وأمينة خليل التي جرى تكريمها في حفل الافتتاح، ومتخصصون في الطب النفسي مثل دكتورة منى الرخاوي والدكتور نبيل القط.

وقد انطلق مهرجان ميدفست مصر للمرة الأولى عام 2017 كفاعلية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف إبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.