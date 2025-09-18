ياسر إبراهيم والشحات في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء غدًا الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة النادي الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف - حمزة عبد الكريم.