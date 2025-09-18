استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشاب أحمد اليمني وأسرته في مكتبه، تقديرًا لما قدمه من بطولات إنسانية أنقذت أرواح عدد من الأطفال والشباب من الغرق، كان آخرهم طفلان في واقعة هزّت مشاعر أهالي قرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

وأوفى المحافظ بوعده للشاب البطل، إذ سلّمه كشكًا مجهزًا بالكامل ليكون مصدر رزق كريم له ولأسرته، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لتضحياته المتكررة وإيثاره في إنقاذ الآخرين.

وخلال اللقاء، عبّر أحمد اليمني وأفراد أسرته عن سعادتهم وامتنانهم للمحافظ على وفائه بوعده، مشيرين إلى أن هذا الدعم يمثل تقديرًا حقيقيًا لما قام به من أعمال بطولية.

وقال اللواء أشرف الجندي: «أقدّر وأثمّن جهود أحمد اليمني، فهو مثال حي للتضحية والبطولة. نعتز بهذه النماذج، ومكتبي مفتوح دائمًا لكل من يضحّي من أجل الآخرين. وما قدمناه له هو أقل ما يمكن مقابل ما قام به من إنقاذ للأرواح».

وأكد المحافظ أن دعم المواطنين الذين يقدمون نماذج مشرفة في العطاء الإنساني يعد جزءًا أصيلًا من دور المحافظة، مشددًا على أن هذه النماذج تُبرز معدن الإنسان المصري الأصيل وتستحق كل أشكال التقدير والاحتفاء.