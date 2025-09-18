وفد دنماركي يبحث في مصر التعاون في مجالي الزراعة والأغذية

- سفير الدنمارك: يمكن صياغة حلول تسهم في تغذية الشعوب وتقوية الصناعات بالتعاون مع مصر



نظمت سفارة الدنمارك بالقاهرة، زيارة استمرت ثلاثة أيام لوفد دنماركي في مجالي الزراعة والأغذية؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر.

وجمعت الزيارة كبرى الشركات الدنماركية الرائدة وعدد من أبرز الفاعلين في القطاع المصري.

وتضمن البرنامج الشامل، اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الجهات الحكومية والصناعية المصرية، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك النافذة الوطنية الموحدة للتجارة "نافذة"، وغرفة الصناعات الغذائية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز التمثيل التجاري المصري.

كما استضافت السفارة ندوة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكات الاستراتيجية في الزراعة وإنتاج الغذاء"، والتي شكلت منصة مهمة للتعارف، حيث أتاحت الفرصة للشركات الدنماركية الزائرة للتواصل مع مجموعة واسعة من نظرائهم المصريين المؤثرين.

وتشكل هذه الزيارة محطة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدنمارك ومصر. فمن خلال ربط الخبرات الدنماركية بالسوق المصري الديناميكي، من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة التطور في مجالات الأمن الغذائي، ومعايير الجودة، والممارسات المستدامة في إنتاج الغذاء بالمنطقة.

من جهته، قال لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى مصر، إن السفارة الدنماركية في القاهرة تلتزم بدعم وتيسير مثل هذه الشراكات التي لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي المشترك فحسب، بل تدفع أيضًا الابتكار والاستدامة في قطاعي الزراعة والأغذية.

وأكد السفير أن مصر والدنمارك يمكنهما صياغة حلول تُسهم في تغذية الشعوب، وتقوية الصناعات، وبناء مستقبل أكثر مرونة.