دويتشه بان الألمانية: نسبة التأخير بين قطارات المسافات الطويلة تقارب 50% في أكتوبر

سجلت قطارات المسافات الطويلة التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) انخفاضًا حادًا في مستوى الانضباط في المواعيد في الشهر الماضي، إذ وصلت فقط 5ر51% من هذه القطارات إلى وجهتها بدون تأخيرات كبيرة، وفق ما أفادت به صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وهو ما أكدته الشركة المملوكة للحكومة في رد على استفسار عن هذا الموضوع.

ولا يزال من غير المعروف بعد متى كانت آخر مرة تسجل فيها الشركة مثل هذه النسبة من التأخير بين قطارات هذه الفئة. لكن نسبة القطارات المتأخرة في الشهر الماضي جاءت أقل من النسبة القياسية التي تم تسجيلها حتى الآن بـ 52 في نوفمبر من عام 2023.

ومرة أخرى يُعزى السبب الرئيسي في كثرة التأخيرات خلال الشهر الماضي إلى كثرة مواقع البناء بسبب البنية التحتية المتهالكة. وأشار تقرير الصحيفة إلى أسباب أخرى تتمثل في وجود أعطال فنية في خطوط الكهرباء العليا ومجموعات التحويل بالإضافة إلى ظروف جوية سيئة.

ولا تعتبر الشركة القطار متأخرا إلا إذا تجاوزت مدة التأخير ست دقائق، ولا تُحتسب الرحلات الملغاة ضمن هذه الإحصاءات. ومع ذلك، تدخل الرحلات الملغاة في ما يُعرف بمؤشرانضباط المسافرين في المواعيد، الذي يقيس نسبة الركاب الذين وصلوا إلى وجهتهم خلال تأخير لا يتجاوز 14 دقيقة و59 ثانية، في شهر معين. وكان هذا المؤشر وصل إلى 9ر61% في سبتمبر الماضي، بينما لم يتم بعد إعلان الأرقام الحديثة لأكتوبر الماضي.